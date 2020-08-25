Son dakika haberleri! Polis Wisconsin'de gostericilere müdahale etti (1) - Son Dakika
Son dakika haberleri! Polis Wisconsin'de gostericilere müdahale etti (1)
Son dakika haberleri... ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor. Kenosha mahkemesi önünde toplanan protestoculara polisler müdahalede bulundular.
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25.08.2020 05:39:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Polis Wisconsin'de gostericilere müdahale etti (1) - Son Dakika