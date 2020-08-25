Son dakika haberleri: Polis Wisconsin'de gostericilere müdahale etti (2)
Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor. Kenosha mahkemesi önünde toplanan protestoculara polisler müdahalede bulundular.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 06:08
Kaynak: AA
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