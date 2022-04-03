Son dakika haberleri | Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

03.04.2022 18:57
Son dakika haberleri | Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve sıkıştırıldığı binanın bahçesinde polise ateş açan şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve sıkıştırıldığı binanın bahçesinde polise ateş açan şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şahsın ameliyata alındığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşama doğru Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, motorize polis ekipleri, uyuşturucu sattığından şüphelendikleri 32 yaşındaki Şükrü Ü.'yü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, kaçmaya çalıştı. Polisin kovaladığı şahıs, sıkıştırıldığı binanın bahçesinde silahına davranarak polislere ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şahıs vurularak etkisiz hale getirildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Şükrü Ü.'nün ameliyata alındığı ve durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler, silah üzerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şinasi İnan/İHA)

Son dakika haberleri | Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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