Polise mukavemet edince biber gazı ile etkisiz hale getirilen gençler, hıncını gazetecilerden aldı - Son Dakika
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Polise mukavemet edince biber gazı ile etkisiz hale getirilen gençler, hıncını gazetecilerden aldı

24.06.2022 16:51

Polise mukavemet edince biber gazı ile etkisiz hale getirilen gençler, hıncını gazetecilerden aldıANTALYA Antalya'da kendilerine kimlik soran polis memurlarına mukavemet gösteren gençler ortalığı birbirine kattı.

Polise mukavemet edince biber gazı ile etkisiz hale getirilen gençler, hıncını gazetecilerden aldı

ANTALYA Antalya'da kendilerine kimlik soran polis memurlarına mukavemet gösteren gençler ortalığı birbirine kattı. Ekiplerin biber gazı ile etkisiz hale getirdiği gençler, öfkelerini bu sefer gazetecilerden çıkarmaya çalıştı. Polislerden ve çekim yapan gazetecilerden şikayetçi olacaklarını söyleyen gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı Sahili varyantlardaki kayalık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilde araştırma yapan ekipler, kayalık alanda bir ağacın altındaki 5 gençten kimlik göstermelerini istedi. Polisle sözlü tartışmaya giren gençler, ardından mukavemet gösterince ekipler biber gazı ile müdahalede bulundu. Mukavemetin sürmesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri gören bir genç, "Kim çekiyorsa hepsinden şikayetçiyim kardeş. Tamam mı?" diye tepki gösterirken, biber gazından etkilenen diğer genç de polis ekiplerinden şikayetçi olacaklarını söyledi. Gazın etkisiyle önünü dahi görmekte zorlanan gence yine polis ekipleri terliğini giymesinde ve yüzünü yıkamasında yardımcı oldu. Kayalık alandan indirilen 5 genç, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polise mukavemet edince biber gazı ile etkisiz hale getirilen gençler, hıncını gazetecilerden aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polise mukavemet edince biber gazı ile etkisiz hale getirilen gençler, hıncını gazetecilerden aldı - Son Dakika
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