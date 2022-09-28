Son dakika haberleri... Polisevi saldırısında 22 gözaltı (2)

Öte yandan saldırı sırasında, balkonda otururken seken mermilerle yaralanan kadının ise aynı hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Öztürk'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA

Mersin Üniversitesi, Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Güncel, Son Dakika

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