Son dakika haberleri... Polisevi saldırısında 22 gözaltı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Polisevi saldırısında 22 gözaltı (2)

28.09.2022 10:50
Son dakika haberleri... Polisevi saldırısında 22 gözaltı (2)

Son dakika gündem haberine göre VALİDEN YARALI POLİSE ZİYARETMersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

VALİDEN YARALI POLİSE ZİYARET

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Öztürk'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Öte yandan saldırı sırasında, balkonda otururken seken mermilerle yaralanan kadının ise aynı hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Mersin Üniversitesi, Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Polisevi saldırısında 22 gözaltı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Polisevi saldırısında 22 gözaltı (2) - Son Dakika
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