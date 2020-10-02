Son Dakika | Polisi gören ceza yememek için çenesi ve kolundaki maskeyi taktı

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde polisi gören maskesini taktı.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde polisi gören maskesini taktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında kent genelinde, toplu alanlarda, alışveriş merkezlerinde ve çarşılarda denetim yaptı. İş yerlerinde de incelemelerde bulunan polis, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine yönelik bilgilendirmede bulundu. Bazı vatandaşların maskeyi çenesine ve koluna taktığı görüldü. Ekipleri gören vatandaşlar ceza yememek için hızlıca kolundaki ve çenesindeki maskeyi yüzüne taktı. Polis ekipleri kente gelen yabancı turistleri de salgın tedbirlerine uymaları yönünde uyardı. Edirne'de, 1 Haziran'dan bu yana kent merkezi ve ilçelerde aralarında gıda satış yerleri, kahvehane, kafeterya, spor merkezleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, taksi durakları, konaklama tesisleri gibi alanlarda 37 bin 850 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

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