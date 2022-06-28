Son dakika haberleri... Polisi gören yönünü değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Polisi gören yönünü değiştirdi

28.06.2022 10:30

Son dakika haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesinde kural ihlalleri yapan motosiklet sürücüleri denetlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kural ihlalleri yapan motosiklet sürücüleri denetlendi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüler plakalarını yazılan cezadan kaçamadı, 60 sürücüye yaklaşık 30 bin TL ceza kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı Motosikletli Şahin Timleri, motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşen uygulamada kural tanımayan motosiklet sürücülerine cezalar kesilerek, kural ihlali yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Motosiklet ile yaya geçidinden geçenler, kaldırım üzerinde motosiklet kullananlar, kask kullanmayan ve seyir halinde telefon ile konuşarak hem kendi hem de diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere bir bir ceza kesildi. Denetimler sırasında Şahin timlerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücüler de dikkatlerden kaçmadı. Polis ekiplerinden kaçmayı başaran motosiklet sürücülerinin plakaları tespit edilerek, yaptıkları ihlallerden ceza işlemi uygulandı. Denetimler sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen 60 sürücünün plakasına yaklaşık 30 bin TL ceza yazıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Çaya devrilen tomruk kamyonundaki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber oldu Çaya devrilen tomruk kamyonundaki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber oldu Alanya'da devrilen kamyondaki 1 kişi Alara Çayı'nın sularına kapılarak kayboldu Alanya'da devrilen kamyondaki 1 kişi Alara Çayı'nın sularına kapılarak kayboldu
Kaynak: İHA

Motosiklet, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Polisi gören yönünü değiştirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasını hüzne boğdu! Birçok ünlü isimden taziye mesajı geldi
10:41 Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler
10:38 Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
10:23 Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait
10:08 Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı!
09:57 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Motorine 2 lira 50 kuruş indirim gelebilir
09:56 Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
09:43 Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 11:00:58. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Polisi gören yönünü değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement