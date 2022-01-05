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Son dakika haberleri: Polisi görünce eroini yere atan torbacı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri: Polisi görünce eroini yere atan torbacı kamerada

05.01.2022 10:08
Son dakika haberleri: Polisi görünce eroini yere atan torbacı kamerada

Son dakika haberleri: Kağıthane'de sokak içerisinde polis uygulamasını fark eden gençler, yakalanmamak için üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi yere attı.

Kağıthane'de sokak içerisinde polis uygulamasını fark eden gençler, yakalanmamak için üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi yere attı. Sokakta yürüyen bir çocuk yerdeki uyuşturucuyu ayaklarıyla yol kenarına doğru iterken, bir süre sonra yerdeki uyuşturucuyu fark eden polis ekipleri, uygulama noktasını geçen şahısları gözaltına aldı. Gençlerin uyuşturucuyu yere attığı anlar kameraya yansıdı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, üzerinde uyuşturucu madde olan bir kişi arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada, duvar dibinde bekleyen polisi fark edince elindeki içinde eroin olan peçeteyi yere attı. İlk başta durumdan şüphelenmeyen polis, gençlerden şüphelenerek GBT sorgusu yaptı.

Biri yere attı diğer tekme attı bir diğeri de tekmeyle kenara gönderdi

Yaşanan bu olay sürecinde genç yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi yere atarken, arkadan gelen başka biri ise içinde eroin olan peçeteye tekme atarak yol kenarına göndermeye çalıştı. Gençler yapılan sorgularının bir olumsuzluk olmadığı için gönderildi.

Eroini yere atan genç gözaltına alındı

Polis ekipleri, yerdeki peçetede uyuşturucu madde olduğunu anlayınca gençleri yakaladı. Uyuşturucu maddeyi yere atan gencin Feryat K. (18) olduğunu belirleyen polis ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Feryat K., Yahya Kemal Mahallesi'nde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İki parça halinde toplam 56.20 gram eroin ele geçirildi.

Gencin eroini yere attığı anlar kamerada

Kağıthane'de gencin polisten kurtulmak için üzerindeki uyuşturucu maddeye yere attığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, gencin polisi fark edince elindeki peçetedeki uyuşturucu maddeyi yere attığı ve arkadan gelen bir gencin ise tekme attığı görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Polisi görünce eroini yere atan torbacı kamerada
Son dakika haberleri: Polisi görünce eroini yere atan torbacı kamerada

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Uyuşturucu, Kağıthane, Eroin, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Polisi görünce eroini yere atan torbacı kamerada - Son Dakika


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