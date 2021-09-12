Kendini eve kapatan aranan şahıs çilingir yardımı ile çıkartıldı - Son Dakika

Kendini eve kapatan aranan şahıs çilingir yardımı ile çıkartıldı

KAYSERİ - Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan şahıs evinden çıkmayınca, çilingir yardımı ile çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan T.M. isimli şahsın yeri polis ekipleri tarafından tespit edildi. Annesi ile beraber kaldığı ikamete gelen polis ekiplerini görünce kapıyı kilitleyen şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. T.M. çalışmalarda ikna olmayınca kapının açılması için ikamete çilingir çağırıldı.

Yaklaşık 1 saat sonra çilingir vasıtası ile evinden çıkarılan T.M., polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.