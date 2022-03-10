Polisi şehit eden şahsa düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Polisi şehit eden şahsa düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

10.03.2022 18:07

Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden şahsın etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden şahsın etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Dere yatağında saklanan şahıs polis ve jandarmaya ateş etmek istediği sırada etkisiz hale getirilirken, çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt'u şehit eden şahsın etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. Haliliye ilçesinde sivil polis aracıyla otomobilinin önünü kesmeye çalışan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici (30) ile Polis Memuru Cemal Bozkurt'u (32) şehit eden Mehmet Aslan (40), olay sonrası yaya olarak kaçtı.

Şahsı yakalamak için il genelinde çalışma yapan ekipler, bugün öğleden sonra Mardin Yolu güzergahında şahsın eşkaline benzeyen birinin görüldüğü ihbarını aldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ile Jandarma Özel Harekat ekipleri, bölgede komandoların da desteğiyle arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

TESLİM OL ÇAĞRISINA ATEŞ EDEREK KARŞILIK VERMEK İSTEDİ

Haliliye ilçesine bağlı Kaynaklı Mahallesi çevresinde operasyonlarını yoğunlaştıran ekipler, saldırganın kırsal mahalle içerisinden geçen bir deredeki sazlıkların arasında olduğunu tespit etti. 'Teslim ol' çağrısına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs, polis ve jandarma ekiplerine ateş etmek isterken vurularak etkisiz hale getirildi. Çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SON SUÇUNDA TÜM TÜRKİYE'NİN YÜREĞİNİ YAKTI

Aralarında cinayet, adam yaralama, gasp, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma, tehdit gibi çok sayıda suç kaydı bulunan ve 2004 yılında işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine girip 2013 yılında tahliye olan şahıs son suçunda ise 2 polisi şehit ederek tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Şahsın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı/ İHA)

Polisi şehit eden şahsa düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Polisi şehit eden şahsa düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Polisi şehit eden şahsa düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Polisi şehit eden şahsa düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Polisi şehit eden şahsa düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Polisi şehit eden şahsa düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

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Şanlıurfa, Çatışma, Polis, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polisi şehit eden şahsa düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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