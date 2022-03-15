Son dakika haberleri | Polisin çalışmalarıyla yakalanan 167 kişinin 66'sı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Polisin çalışmalarıyla yakalanan 167 kişinin 66'sı tutuklandı

15.03.2022 09:33
Son dakika haberleri | Polisin çalışmalarıyla yakalanan 167 kişinin 66'sı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kamu düzenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan farklı suçlardan aranan 167 şahsın 66'sı tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kamu düzenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan farklı suçlardan aranan 167 şahsın 66'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı. 14 Şubat 2022 ve 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 167 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 66 şüpheli ise tutuklandı. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Polis, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Polisin çalışmalarıyla yakalanan 167 kişinin 66'sı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Polisin çalışmalarıyla yakalanan 167 kişinin 66'sı tutuklandı - Son Dakika
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