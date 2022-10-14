Antalya haberleri... Antalya'da bir kadın 20 dakika arayla iki kez intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Antalya haberleri... Antalya'da bir kadın 20 dakika arayla iki kez intihar girişiminde bulundu

14.10.2022 12:15

Antalya haberler... Antalya'da bir kadın 20 dakika arayla iki kez intihar girişiminde bulundu -Polisin ilk bıçağı alıp sakinleştirdiği kadın çantasından ikinci bıçağı çıkardı Antalya'nın Alanya ilçesinde bir erkeği bıçakla kovalayan kadın polis ekiplerinin geldiğini görünce bıçakla intihara kalkıştı.

Antalya'da bir kadın 20 dakika arayla iki kez intihar girişiminde bulundu

-Polisin ilk bıçağı alıp sakinleştirdiği kadın çantasından ikinci bıçağı çıkardı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir erkeği bıçakla kovalayan kadın polis ekiplerinin geldiğini görünce bıçakla intihara kalkıştı. Elindeki ilk bıçak alınan kadın çantasından çıkardığı ikinci bıçakla yine intihara kalkıştı. Öfkeli kadın, biranlık dalgınlığından yararlanan polisin yeniden müdahalesiyle tekrar etkisiz hale getirip ambulansa alındı.

Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Menekşe S., ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği bıçakla kovalamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Menekşe S, tarafından kovalanan erkeği ekip aracına bindirdi. Kadın ise otobüs durağına yaslanarak yere oturdu. Kendisine yaklaşmak isteyen polislere elindeki bıçağı göstererek 'Bir adım daha atarsanız karnıma saplarım' tehdidinde bulundu. Kadını ikna çalışmalarına çevredeki bir marketçi kadın da dahil oldu. Marketçi kadının eli bıçaklı kadına yaklaşarak başını okşadığı sırada bu durumu fırsat bilen polisler bıçağı alarak kadını etkisiz hale getirdiler. Sinir krizi geçiren Menekşe S, tekrar yere otururken polisler de olay yerine sağlık ekibi talebinde bulundu. Yerde oturduğu sırada çantasından ikinci bıçağı çıkartan Menekşe S, tekrar polislere yaklaşırsanız kendimi keserim tehditlerine devam etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Menekşe S'nin sol kolundaki yaraya müdahale etmek istedi. Ancak Menekşe S., onların da yaklaşmasına izin vermedi. Polislerin ikna etme girişimlerinin sürdüğü sırada bir polis memuru Menekşe S'ye arkadan yaklaşarak elindeki bıçağı aldı. Ambulansa bindirilen Menekşe S, sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haberleri... Antalya'da bir kadın 20 dakika arayla iki kez intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberleri... Antalya'da bir kadın 20 dakika arayla iki kez intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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