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Son dakika haberleri! Polisin şehit olduğu kazadan hapsi onandı, kimliğini yenilerken yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Polisin şehit olduğu kazadan hapsi onandı, kimliğini yenilerken yakalandı

16.12.2021 17:49
Son dakika haberleri! Polisin şehit olduğu kazadan hapsi onandı, kimliğini yenilerken yakalandı

Son dakika gündem haberine göre KONYA'da, 2018'de polis memuru Ali Teke'nin (37) şehit olduğu kazanın ardından cezaevinde bir süre tutuklu kalıp, tahliye edilen Muhammet Ali Toraman (27) hakkındaki 10 yıl hapis cezası onandı.

KONYA'da, 2018'de polis memuru Ali Teke'nin (37) şehit olduğu kazanın ardından cezaevinde bir süre tutuklu kalıp, tahliye edilen Muhammet Ali Toraman (27) hakkındaki 10 yıl hapis cezası onandı. Yargıtay kararı üzerine Toraman, kimliğini yenilerken, nüfus müdürlüğünde polis ekiplerince yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.

Kaza, 8 Aralık 2018'de, Karatay ilçesi Fetih Caddesi Karakayış kavşağında meydana geldi. Ölüm vakasına giden polis memuru Yaşar Orman'ın (38) kullandığı 42 DIB 73 plakalı, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse, Muhammet Ali Toraman yönetimindeki 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüste, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke şehit oldu, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (43) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve yanındaki Muazzez Y. (32) yaralandı. Otomobil sürücüsü Toraman, Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 22 Aralık'ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Öte yandan hastanede alınan kan örnekleri sonucu Muhammet Ali Toraman'ın 2,79 promil, Muazzez Y.'nin de 2,38 promil alkollü oldukları tespit edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin kaza alanındaki incelemesinde, kontrollü geçişin olduğu kavşakta, geçiş hakkının polis aracının geldiği yöne ait olduğu belirlendi. Bilirkişi raporu ve trafik ekiplerince düzenlenen kaza tespit tutanağında da Toraman, asli kusurlu bulundu. İncelemede, Toraman'ın hızının ise 159 kilometre olduğu saptandı. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE YAKALANDI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanan ve yargılama sürecinde tahliye olan Muhammet Ali Toraman hakkında verilen 10 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Meram Nüfus Müdürlüğü'ne kimliğini yenilemek için başvuru yaptığı sırada polis tarafından yakalanan Toraman, işlemleri sonrası yeniden tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberleri! Polisin şehit olduğu kazadan hapsi onandı, kimliğini yenilerken yakalandı
Son dakika haberleri! Polisin şehit olduğu kazadan hapsi onandı, kimliğini yenilerken yakalandı
Son dakika haberleri! Polisin şehit olduğu kazadan hapsi onandı, kimliğini yenilerken yakalandı
Son dakika haberleri! Polisin şehit olduğu kazadan hapsi onandı, kimliğini yenilerken yakalandı
Son dakika haberleri! Polisin şehit olduğu kazadan hapsi onandı, kimliğini yenilerken yakalandı

Muhammet Ali, Polis Memuru, Konya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Polisin şehit olduğu kazadan hapsi onandı, kimliğini yenilerken yakalandı - Son Dakika


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