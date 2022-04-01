Son dakika haberleri | POLİSİN 'SİLAHLI KAVGA' TATBİKATINI GERÇEK SANDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | POLİSİN 'SİLAHLI KAVGA' TATBİKATINI GERÇEK SANDILAR

01.04.2022 03:28

Son dakika haberler: ÇORUM'da, polisin silahlı kavgaya müdahale tatbikatı, gerçeği aratmadı.

ÇORUM'da, polisin silahlı kavgaya müdahale tatbikatı, gerçeği aratmadı. Tatbikatın gerçek olduğunu sanan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Caddesi'nde bulunan Pirbaba Çamlığı'ndaki parkta tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat gereği silahlı kavga olduğu ve bir kişinin iki kişiyi silahla vurduğu ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerindeki tüm yolları kapattı. Kaçmaya çalışan şüpheli, sıkıştırılınca otomobilden inip, ara sokağa kaçtı. Polisler, yakaladığı şüpheliyi kelepçeleyerek, ekip otosuna bindirdi. Bu sırada vatandaşlar tatbikatın gerçek olduğunu sandı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar olayın tatbikat olduğunu sonradan öğrendi.

Son dakika haberleri | POLİSİN 'SİLAHLI KAVGA' TATBİKATINI GERÇEK SANDILAR
Son dakika haberleri | POLİSİN 'SİLAHLI KAVGA' TATBİKATINI GERÇEK SANDILAR
Son dakika haberleri | POLİSİN 'SİLAHLI KAVGA' TATBİKATINI GERÇEK SANDILAR

YORUMLAR
500
Eyüpsultan'da piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan sahte toz deterjan ele geçirildi Eyüpsultan'da piyasa değeri 250 bin Türk Lirası olan sahte toz deterjan ele geçirildi İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı İki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Emniyet Müdürlüğü, Tatbikat, kavga, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | POLİSİN 'SİLAHLI KAVGA' TATBİKATINI GERÇEK SANDILAR - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
00:50 Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Seda Sayan ve müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında konuştu
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 03:36:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | POLİSİN 'SİLAHLI KAVGA' TATBİKATINI GERÇEK SANDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement