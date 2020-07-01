Son dakika haberleri! Polisin, sokak köpeğine su vermesi sosyal medyada beğeni topladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Polisin, sokak köpeğine su vermesi sosyal medyada beğeni topladı

Son dakika haberi: Polisin, sokak köpeğine su vermesi sosyal medyada beğeni topladıMALATYA'da İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Buğra Zeynal'ın (29), bir kapa çeşmeden su doldurup, sokak köpeğine vermesi sosyal medyada beğeni topladı.

Polisin, sokak köpeğine su vermesi sosyal medyada beğeni topladı

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MALATYA'da İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Buğra Zeynal'ın (29), bir kapa çeşmeden su doldurup, sokak köpeğine vermesi sosyal medyada beğeni topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde görevli polis Buğra Zeynal, İnönü Caddesi'ndeki çeşmeden su doldurduğu kabı, bitkin haldeki sokak köpeğinin önüne koydu. Sıcak havada susuz kaldığı sokak köpeği, suyu içerken, yaşananları bir vatandaş cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, çok sayıda beğeni aldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Polisin, sokak köpeğine su vermesi sosyal medyada beğeni topladı - Son Dakika

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