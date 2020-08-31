Son dakika haberleri: Polisin şüphelendiği şahıs üzerinden tabanca çıktı - Son Dakika

Eskişehir'de, polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden tabanca çıktı.
Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesinde yaşandı. Polis ekipleri durumundan şüphelendiği A.R.A. isimli şahsı durdurdu. Ekiplerin yaptığı üst aramasında seri numarası olmayan tabanca ve şarjöründe 7 adet mermi ele geçirdi.
Öte yandan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 18:43 - Kaynak: İHA
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