DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜNÜN, 'ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü A.N. (17), hem bankete çarparak kaza yaptı hem de otomobili bırakarak kaçtı. Ekiplerin, takibi sonucu yakalanan sürücünün 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede uygulama yapan motosikletli yunus polislerinin şüphe üzerine durdurmak istediği 45 S 0102 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan A.N.'nin kullandığı ve içerisinde 2 kişinin daha olduğu otomobilin peşine düşerken durumu merkeze bildirerek yardım istedi. Çok sayıda ekip, otomobili durdurmak için harekete geçti. Kaçarken bankete çarpan otomobil, 1 kilometrelik takibin ardından Cengiz Toytunç Caddesi Kışla Mahallesi 49 Sokak üzerinde durduruldu. Sürücü A.N., yaya olarak kaçmaya çalıştı, ancak saklandığı apartmanın girişinde yakalandı.

Ehliyetsiz sürücü A.N.'nin rahat tavırları dikkat çekerken, olay yerindeki basın mensuplarına dönerek, "Çek abi cinayetten aranıyor" diye tepki gösterdi. Kendisini ekip otosuna götüren polislere dönen sürücü, "Amcaoğlumla bir kere tokalaşayım. Bak hiç bir şey yapmadım" isteğinde bulundu.

Yapılan sorgulamada 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan arandığını belirlenen A.N. gözaltına alındı. Sürücü hakkında ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürme suçlarından da işlem yapıldı.