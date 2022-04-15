Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

15.04.2022 23:53

Bir son dakika haberine göre Emniyet Teşkilatını küçük düşürücü videolar çekip sosyal medya üzerinden paylaşan Pakistan uyruklu A.K. gözaltına alındıPakistan uyruklu bir kişi sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatıyla dalga geçtiği videoları paylaştı.

Emniyet Teşkilatını küçük düşürücü videolar çekip sosyal medya üzerinden paylaşan Pakistan uyruklu A.K. gözaltına alındı

Pakistan uyruklu bir kişi sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatıyla dalga geçtiği videoları paylaştı. Türk Milletini, Cumhuriyetini, Kurum ve Organlarını Aşağılama suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında kimliği tespit edilen A.K. dün Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nin polisteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

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Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: POLİSLE ALAY ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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