Son dakika haberleri | Polisler Irak sınırındaki köyde öğrencilere mesleklerini tanıttı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Polisler Irak sınırındaki köyde öğrencilere mesleklerini tanıttı

30.03.2022 15:21
Son dakika haberleri | Polisler Irak sınırındaki köyde öğrencilere mesleklerini tanıttı

Son dakika haberleri: Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevlileri, öğrencilerle bir araya gelerek polislik mesleğini tanıttı, hediyeler dağıttı.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevlileri, öğrencilerle bir araya gelerek polislik mesleğini tanıttı, hediyeler dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Çığlı köyü Şehit binbaşı Erdoğan Özdemir ortaokulunu ziyaret etti.

Okuldaki öğrencilere meslekleri hakkında bilgiler veren, tanıtımını yapan polisler, daha sonra şapka ve çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler de yazıp Türk bayrağıyla süsledikleri mektupları polislere verdi.

Öğrencilerden Gülbahar Fırat, okula gelen polislerin meslekleri hakkında bilgiler verdiğini belirterek, "Bu sayede nasıl polis olabileceğimizi öğrendik. Bizlere her türlü desteği veriyorlar. Seminerin bize etkisi çok oldu. Polislik mesleğine bakışımız değişti. Bize yakın ilgi gösteren polis ağabey ve ablalarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Sekizinci sınıf öğrencisi Büşra Ediş ise "Kariyerler günü sayesinde bir çok meslek hakkında bilgi sahibi olduk. Bugün polisliği öğrendik. İnsanın nerede yaşarsa yaşasın polis olabildiğini öğrendik. Ben de polis olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Çukurca, Hakkari, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Polisler Irak sınırındaki köyde öğrencilere mesleklerini tanıttı - Son Dakika


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