Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi - Son Dakika
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Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi

07.04.2022 15:49

Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldiAĞRI Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel çocuklarla bir araya geldi.

Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi

AĞRI Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel çocuklarla bir araya geldi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenleyen İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve ekipler, Özel Eğitim Uygulama Okulundaki özel çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet edip hediyeler verilmesinin ardından, öğrenciler zırhlı polis araçları, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), motosiklet ve trafik ekibi araçlarına bindi. Çocuklarla keyifli anlat yaşatan ekipler daha sonra fidan dikimi gerçekleştirdi.

Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi
Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi
Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi
Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi
Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi
Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi
Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi
Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi
Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi
Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi
Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi
Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi - Son Dakika


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