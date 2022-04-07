Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi - Son Dakika

Savaşta 43. gün! Rusya'dan gelen son açıklama barış hayallerini bir kez daha suya düşürdü

Polisler özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi

AĞRI Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel çocuklarla bir araya geldi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenleyen İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve ekipler, Özel Eğitim Uygulama Okulundaki özel çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet edip hediyeler verilmesinin ardından, öğrenciler zırhlı polis araçları, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), motosiklet ve trafik ekibi araçlarına bindi. Çocuklarla keyifli anlat yaşatan ekipler daha sonra fidan dikimi gerçekleştirdi.