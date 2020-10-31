İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Düzce İl Emniyet Müdürlüğü personeli de destek oldu. Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, "Vatandaşlarımız daha duyarlı olur ve Kızılay'ımıza bağışta bulunurlarsa çok iyi olur. Çünkü kanın insandan başka kaynağı yok" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlatıldı. Bu çerçevede Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü'nün öncülüğünde polisler Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kampanyaya katılmak için Krempark AVM önünde ki Kızılay Kan Bağışı otobüsüne giden polisler kan vererek kan bekleyenlere destek oldular.

Kızılay Düzce Şube Bakanı Halil Aydın, güzel bir katılım olduğunu belirterek "Yetkililerden aldığım bilgiye göre 100 ünitenin üzerinde şu ana kadar kan bağışı sağlandığını ve devam ettiğini, halkımızın ilgisinin de olduğunu, emniyet mensuplarımızın büyük bir ilgi ve muvafakiyette bulunduklarını söylediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Emniyet Müdürümüz ve onun huzurunda teşkilat mensuplarımızın tamamına bu duyarlı davranışlarından dolayı Kızılay adına teşekkür ediyorum. Halkımızın pandemi döneminde endişe duyması, tereddüt yaşaması gayet doğal. Mümkün olduğu kadar sosyal hayatın kısıtlandığı, insanların dışarı çıkmakta bile tereddüt ettiği bir ortamda gelip kan bağışlamak tabii insanlar için zor ve meşakkatli bir durum olarak görülüyor. Halkımızın bu konudaki duyarlılığı takdire şayandır. Gerçekten bu noktada katkılarını sunmaya devam ediyorlar ama tabii pandemi döneminde ihtiyaç da çok fazla. Bundan dolayı da kan stoklarımızda ciddi bir azalma ve ihtiyaç söz konusu. Bu noktada vatandaşlarımız daha duyarlı olur ve Kızılay'ımıza bağışta bulunurlarsa çok iyi olur. Çünkü kanın insandan başka kaynağı yok. Başka türlü ikame edilme şansı alternatif bulunma şansı ve günlük Türkiye'nin yaklaşık 5 bin ünite kana ihtiyacı var. Bu kanın sağlanması konusunda da tek kaynağımız var. O da insan. Bu yüzden biz insanlarımızın biraz daha duyarlı olmasını ve Kızılay'a kan bağışında bulunmasına teşvik ediyoruz. - DÜZCE