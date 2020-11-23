Son dakika haberleri! Polislerden öğretmenlere videolu kutlama - Son Dakika

Son dakika haberleri! Polislerden öğretmenlere videolu kutlama
23.11.2020 19:44
Son dakika haberler: Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, çektikleri video ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, çektikleri video ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir video hazırlayarak başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gelecek nesillere ışık olan öğretmenlerin gününü kutladı. Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan videoda, "Geleceğe doğru ilerleyen sonsuz yolların, tomurcuklar açan yeşil dalların, bahçemizdeki taze güllerin vücut bulduğu kocaman yürekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
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