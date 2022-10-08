Son dakika haberleri! Polislerin alkollü şahısla imtihanı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Polislerin alkollü şahısla imtihanı kamerada

08.10.2022 17:41

Son dakika haberleri: Polislerin alkollü şahısla imtihanı kamerada Yan bakma kavgası güvenlik kamerasına yansıdı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü bir kişi başka biri ile tartışırken kendisini uzaklaştırmaya çalışan polisin kolunu ısırıp küfür ve hakaretlerde bulundu.

Polislerin alkollü şahısla imtihanı kamerada

Yan bakma kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü bir kişi başka biri ile tartışırken kendisini uzaklaştırmaya çalışan polisin kolunu ısırıp küfür ve hakaretlerde bulundu. Güçlükle kontrol altına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A. A. isimli kişi arkadaşı ile yolda yürürken yere düşen sigarasını almaya çalıştığı sırada kendisine bakan kişiye "Ne bakıyorsun lan" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların uzaklaştırmaya çalıştığı şahıs tartışmaya devam edince o sırada bölgede görevli olan trafik polis olaya müdahale etmek istedi. Polisin uzaklaştırmaya çalıştığı alkollü şahıs bu kez de polise küfür ve hakaret edip, mukavemette bulunmaya çalıştı. Alkollü şahıs kendisini sakinleştirmeye çalıştığı sırada polisin kolunu ısırdı. Olayın devam etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kelepçe takılarak yere yatırılan alkollü şahıs bu sırada polislere önce küfür etti, ardından da özür diledi. Polis otosuna da güçlükle bindirilen alkollü şahıs hastanede yapılan kontrollerinin ardından emniyete götürülüp gözaltına alındı. Olay sırasında yaralanan polisin kolu alçıya alınırken, elinde kırık ve ısırıktan dolayı yaralanma olduğu ifade edildi. Hakkında 12 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Polislerin alkollü şahısla imtihanı kamerada - Son Dakika

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