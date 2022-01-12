Son dakika haberleri... Polislik sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 zanlı hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Polislik sınav sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2005'teki Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) sınavı ile 2013'teki komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularını sızdıranlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Ankara merkezli 4 ilde 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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