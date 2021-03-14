Son dakika haberleri: Polisten engelli çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Polisten engelli çocuğa doğum günü sürprizi

14.03.2021 10:26
Son dakika haberleri: Polisten engelli çocuğa doğum günü sürprizi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziksel ve zihinsel engelli kız çocuğunun doğum gününü kutlayarak ona sürpriz yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziksel ve zihinsel engelli kız çocuğunun doğum gününü kutlayarak ona sürpriz yaptı.

Fiziksel ve zihinsel engelli Fulya Özpınar'ın annesi, çocuğunun doğum gününde çok sevdiği polislerin de olması için 112'yi arayarak ricada bulundu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine kız çocuğuna doğum günü sürprizi yapılması talimatını verdi. Bu talimat üzerine yaş pasta alan polisler, Özpınar'ın evine giderek sürpriz yaptı. Karşısında elinde yaş pastayla "İyi ki doğdun Fulya" diyen polisleri gören kız çocuğu çok mutlu oldu.

Mumları üfleyen Fulya, kendisinin de polis olmak istediğini, polisleri çok sevdiğini, çok mutlu olduğunu söyledi. Polis yaş pastayı kesip, kendi elleriyle engelli kıza ikramda bulundu. - ADANA

Son dakika haberleri: Polisten engelli çocuğa doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri: Polisten engelli çocuğa doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri: Polisten engelli çocuğa doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri: Polisten engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Toplum Destekli Polislik, Adana Emniyet Müdürlüğü, Engelli, Doğum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri: Polisten engelli çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika


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