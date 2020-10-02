Son dakika haberleri! Polisten gazeteciye 'gösterici' muamelesi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Polisten gazeteciye 'gösterici' muamelesi

Son dakika haberleri: Polisten gazeteciye 'gösterici' muamelesi Denizli'de gece yarısı alkollü şahıslar ortalığı birbirine kattı, zor kullanarak şahısları toparlayan polislerden 2 si, haberi görüntüleyen İHA muhabirini de darp edip kelepçeleyerek gözaltına aldı Telefonuna el konulan ve sanık olarak 3 saat...

Polisten gazeteciye 'gösterici' muamelesi

Denizli'de gece yarısı alkollü şahıslar ortalığı birbirine kattı, zor kullanarak şahısları toparlayan polislerden 2 si, haberi görüntüleyen İHA muhabirini de darp edip kelepçeleyerek gözaltına aldı

Telefonuna el konulan ve sanık olarak 3 saat karakolda gözaltında tutulan İHA muhabiri, savcılığın ikazından sonra, alınan ifadelerde tanık yazılıp serbest bırakıldı

DENİZLİ - Denizli'de, bekçi ve polislerin müdahale ettiği sarhoşları, haber yapmak isteyen İHA muhabiri, iki polis memurunun orantısız güç kullanması ile gözaltına alındı. Zorla kelepçe takılan ve sanık olarak 3 saat karakolda cep telefonuna el konularak alıkonulan İHA muhabiri, savcının ikazı üzerine ifade tutanağına, tanık olarak yazılıp serbest bırakıldı.

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1833 Sokakta gece 23.30 sıralarında 10 kişilik grup, alkol alıp çevreyi rahatsız etmeye başladı. İhbar üzerine, sarhoş gruba, önce bekçiler, daha sonra ise resmi ekipler müdahale etti. Grup taşkınlık yapınca, takviye ekip istendi. Çok sayıda polis ekibinin müdahale ettiği olayı haber yapmak isteyen İhlas Haber Ajansı Denizli Bölge Müdürlüğünde görevli olan muhabir Fadıl Pişkin, olay yerinde haber çalışması yaparken, biri sivil diğeri resmi 2 polis memurunun engellemesiyle karşılaştı. İHA muhabiri Fadıl Pişkin'in, üzerine yürüyerek görüntü almasını engelleyen polis memurlarına, kimlik kartını göstererek kendisini tanıttı. Resmi kıyafetli polis memuru, bir eliyle Pişkin'in göğsüne vurup, diğer eliyle ise İHA tarafından gazeteciye verilen kimlik kartını göstererek; "Ben bunu tanımıyorum. Bu kart geçersiz, bana Sarı Basın Kartı göster" dedi. Polise yeni mezun olduğunu ve basın kartı için müracatta bulunacağını ifade eden Pişkin'e, 2 memur zor kullanılarak kelepçe takmaya çalıştı. Tek bileği kelepçelenen Fadıl Pişkin, telefonuna el konularak gözaltına alınıp karakola götürüldü. Pişkin'in telefonla çalıştığı kuruma bilgilendirme yapmasına da izin verilmedi.

Aileyi gazeteciye karşı kışkırttı

İHA muhabiri Fadıl Pişkin'e orantısız güç kullanan polis memuru, saldırgan tutumunu sağlık kontrolü için gidilen hastanede de sürdürdü. Gözaltına alınan alkollü şüphelilerin ailelerine "Sizi rezil edecekti, ben de şikayetçiyim bundan. Siz de şikayetçi olun" diyerek, kışkırtmaya çalıştı.

Sanık olarak girdiği karakoldan tanık olarak çıktı

Sanık sıfatı ile sağlık kontrolünden geçirilen İHA muhabiri Fadıl Pişkin, daha sonra diğer şüphelilerle birlikte Çınar Karakoluna götürüldü. Uzun süre karakolun koridorunda işlem yapılmasını bekleyen Pişkin'i tanıyan gece amiri, konuyla ilgili olarak nöbetçi savcıyı bilgilendirdi. Bunun üzerine, savcı sanık olarak gözaltına alınan Pişkin'in, tanık olarak işlem yapılıp salıverilmesi talimatını verdi. 3 saat zorla karakolda tutulan Pişkin, tanık olarak ifade verdikten sonra gece saat 03.00'te salıverildi.

"Bir an karakoldan hiç çıkamayacağımı sandım"

Üniversiteden mezun olduktan sonra çok sevdiği gazetecilik mesleğine atıldığını belirten Fadıl Pişkin, "Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. Hem gösterici muamelesi gördüm hem de alkollü şüphelilerle birlikte hastaneye ve sonra karakola götürüldüm. Karakolun koridorunda otururken bir an hiç dışarıya çıkamayacağımı düşündüm. Bana karşı sert tutumlarını sürekli devam ettirdiler. En sonunda gece amiri beni tanıyınca işin seyri değişti. Savcıya bilgi verildikten sonra sanık olarak girdiğim karakoldan tanık olarak ifade vererek çıktım. Hala yaşadığım o anların etkisinden kurtulabilmiş değilim" dedi.

Konudan haberdar olduktan sonra İHA'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, olayla ilgili hemen inceleme başlatıldığını, görev kusurlarının belirlenmesi halinde ilgili personel hakkında idari işlem yapılacağını belirtti.

Son dakika haberleri! Polisten gazeteciye 'gösterici' muamelesi
Son dakika haberleri! Polisten gazeteciye 'gösterici' muamelesi
Son dakika haberleri! Polisten gazeteciye 'gösterici' muamelesi
Son dakika haberleri! Polisten gazeteciye 'gösterici' muamelesi

Polis Memuru, Denizli, Bekçi, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Polisten gazeteciye 'gösterici' muamelesi - Son Dakika

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