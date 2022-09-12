Son dakika haberleri... POLİSTEN KAÇAN ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 18 BİN 700 LİRA CEZA

Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kullandığı otomobille ekip otosuna çarptı. Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan sürücüyü bekçiler yakaladı. Yapılan kontrolde 16 yaşında, ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye 18 bin 700 lira ceza uygulanırken, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Burdur'da dün saat 23.00 sıralarında Hatip Hoca kavşağında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 15 EU 399 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü sürücü, TOKİ Evleri kavşağında kendisini takip eden ekip otosuna çarptı. Daha sonra otomobili terk ederek kaçmaya çalışan sürücüyü gece bekçileri yakaladı. Kimlik kontrolü yapan ekipler 16 yaşında olduğu belirlenen D.M.E.'nin sürücü belgesi olmadığını tespit etti. Yapılan muayenede 0,94 promil alkollü de çıkan D.M.E.'ye çeşitli suçlardan toplam 18 bin 700 lira ceza uygulanırken, kullandığı otomobil 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.