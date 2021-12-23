Polisten kaçan araçta 22 akü ele geçirildi - Son Dakika

Polisten kaçan araçta 22 akü ele geçirildi

Tam 22 akü çalan hırsızlar polise takıldı

ERZURUM - Erzurum'da polisten kaçan araç kovalamaca sonucu yakalandı. Araç içerisindeki şüphelilerin ise kaçma sebebi çok geçmeden ortaya çıktı. Kaçanların akü hırsızı olduğu ortaya çıkarken toplam 22 tane akü çalan hırsızların aracının her yerinden adeta akü fışkırdı.

Olay gece saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Polis rutin kontrol yaptığı sırada şüphelendiği 25 DK 033 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan araç ara sokaklara kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü araç ara sokaklarda kıskıvrak yakalandı. Araç içerisindeki 1 kişi yakalanırken 2 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis araç üzerine inceleme yapmak için kapıyı açtığı anda ise araç içerisinden dışarı adeta akü fışkırdı. Kentin belirli bölgelerinden tam 22 tane akü çalan hırsızlar aküleri aracın bagajına, arka koltuklarına ve koltuk altlarına yerleştirdi.

Polisin detaylı incelemesinin ardından araç incelenmek üzere olay yerinden çekici yardımıyla çekilirken polis kaçan 2 akü hırsızını her yerde arıyor.