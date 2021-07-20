Son dakika haberleri... Polisten kaçan motosikletteki yolcu, takip sırasında vuruldu - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli 2 kişi kaçmaya çalıştı. Takip sırasında polisin açtığı ateşte, sürücünün arkasında bulunan Serkan G. (30) boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kelkit ilçesinde meydana geldi. Kelkit- Erzincan karayolunda kullandığı plakasız motosikletle seyreden Murat G. (24), polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekipleri, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin peşine düştü. Tüm uyarılara karşın şüpheliler durmayınca, polis ateş açtı. Sürücünün arkasında bulunan Serkan G., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.

Olayın ardından motosiklet sürücüsü Murat G. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.