Son dakika haberleri | Polisten kaçan otomobede uyuşturu bulundu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Polisten kaçan otomobede uyuşturu bulundu: 3 gözaltı

06.02.2021 00:08
Son dakika haberleri | Polisten kaçan otomobede uyuşturu bulundu: 3 gözaltı

Son dakika haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 3 şüpheli, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 3 şüpheli, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, toplamda 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevi yaparak denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüphelendikleri 16 AJY 848 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kaçan sürücü ve yanındaki 2 şüpheli, 20 kilometre süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Sürücü Oktay K.'ye (24) dur ihtarına uymadığı için 166 TL, ayrıca sürücü ve yanındakiler Aykut I.(23) ile Ferdi K.'ye (22) sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için toplam 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. 3 şüpheli gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Son dakika haberleri | Polisten kaçan otomobede uyuşturu bulundu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri | Polisten kaçan otomobede uyuşturu bulundu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri | Polisten kaçan otomobede uyuşturu bulundu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri | Polisten kaçan otomobede uyuşturu bulundu: 3 gözaltı
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Türk Lirası, Uyuşturucu, Hisarcık, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Polisten kaçan otomobede uyuşturu bulundu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Polisten kaçan otomobede uyuşturu bulundu: 3 gözaltı - Son Dakika
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