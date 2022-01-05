Üye Girişi
Son dakika haberleri: Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

05.01.2022 08:47

Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzce'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya başladı.

Düzce'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından polisten kaçan otomobil bahçe duvarına çarptı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay saat 00.20 sıralarında Düzce'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A. idaresindeki 81 ES 392 plakalı otomobil şehir merkezinde uygulama yapan motosikletli yunus timlerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonrasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyü Kavşağı'nda bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü M.A. ile yanında yolcu olarak bulunan T.O., İ.E. ve M.A. yaralandı. Bölgeye çağırılan acil sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Polis ekiplerinden uzun süre kaçan otomobil sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilirken otomobil çekici vasıtası ile yediemin otoparkına çekildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Selçuk Akyol – Enes Bektaş-İHA)

Son dakika haberleri: Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı
Son dakika haberleri: Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı
Son dakika haberleri: Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

YORUMLAR
500

Otomobil, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika


Kafayı çekti, cipini kendisini durdurmak isteyen polisin üstüne sürdü! Şimdi gözaltında! Kafayı çekti, cipini kendisini durdurmak isteyen polisin üstüne sürdü! Şimdi gözaltında!         
08:46
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz: Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz: Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu         
08:39
Türkiye'deki belediyelere 'iflas' uyarısı! Fitch, 3 büyükşehire dikkat çekti! Türkiye'deki belediyelere 'iflas' uyarısı! Fitch, 3 büyükşehire dikkat çekti!         
08:32
İki ülke son dakika olarak duyurdu! Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı İki ülke son dakika olarak duyurdu! Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
08:27
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11

Son Dakika Haberleri
08:45 Kafayı çekti, cipini kendisini durdurmak isteyen polisin üstüne sürdü! Şimdi gözaltında!
08:41 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 5 Ocak döviz kuru
08:38 Piyasalarda son durum: Gram altın ne kadar oldu?
08:31 Türkiye'deki belediyelere 'iflas' uyarısı! Fitch, 3 büyükşehire dikkat çekti!
08:29 Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı
08:26 TÜİK'in enflasyon oranı ile halkın enflasyonu arasında dağlar kadar fark var!
08:23 Kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan kocasını öldürdü
08:22 Meteoroloji sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?
08:09 Kazakistan'da hükümet, protestolar sebebiyle istifa etti
07:49 Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 08:53:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement