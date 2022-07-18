Son dakika haberleri: Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

18.07.2022 12:27
Son dakika haberleri: Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika habere göre Gaziantep'te, şüphe üzerine durdurulan bir araçtan inerek kaçmaya çalışan şahsın yere attığı paket içerisinden 605 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gaziantep'te, şüphe üzerine durdurulan bir araçtan inerek kaçmaya çalışan şahsın yere attığı paket içerisinden 605 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kasten yaralama suçundan aranma kaydı tespit edilen şahıs ile yanındaki diğer şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında, durumundan şüphelenilerek bir araç durduruldu. Durdurulan araçtan inerek kaçmaya çalışan bir şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın yere attığı paket içerisinden ise 605 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olay sonrası, kasten yaralama suçundan aranma kaydı tespit edilen şahıs ise araçta bulunan diğer şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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