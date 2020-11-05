Son dakika haberleri: Polisten kaçan şüphelilerin aracındaki peynir bidonundan esrar çıktı: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Polisten kaçan şüphelilerin aracındaki peynir bidonundan esrar çıktı: 2 gözaltı
05.11.2020 12:19
Gelen son dakika haberine göre Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonrasında durdurulan araçta, peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonrasında durdurulan araçta, peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Bölcek Mahallesi'nde A.K'nin kullandığı ve durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheliler, kısa süren kovalamaca sonrasında yakalandı.
Araçta narkotik köpeği "Bixi"nin desteğiyle yapılan aramada, peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Sürücü A.K. ve otomobildeki F.K. gözaltına alındı.
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