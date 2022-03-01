Son dakika haberleri: Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı

01.03.2022 11:38

Son dakika haberleri: Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralıANKARA'da, polisin dur ihtarına uymayarak ters yönden kaçan sürücünün, ticari taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, taksi sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı

ANKARA'da, polisin dur ihtarına uymayarak ters yönden kaçan sürücünün, ticari taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, taksi sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak İsmet İnönü Bulvarından Kızılay istikametine kaçmaya başladı. Ters istikamette ilerleyen sürücü, Kızılay yönünden gelen Şuayip Koç'un kontrolündeki 06 T 0445 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda taksi şoförü Şuayip Koç hafif şekilde yaralandı. Ters yönde ilerleyen otomobil içerisindeki toplam 5 kişi kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri 5 kişiyi ifadelerini almak için emniyete götürdü.

Son dakika haberleri: Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı

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Kızılay, Polis, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Polisten kaçan sürücü ters yöne girip kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika


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