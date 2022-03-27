Son dakika haberleri! Polisten kaçan zanlılar kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Polisten kaçan zanlılar kaza yapınca yakalandı

27.03.2022 15:31
Son dakika haberleri! Polisten kaçan zanlılar kaza yapınca yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorum'da bir otomobili kurşunladıktan sonra kaçan zanlılar, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kaza yapınca yakalandı.

Çorum'da bir otomobili kurşunladıktan sonra kaçan zanlılar, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kaza yapınca yakalandı.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T (18), N.D. (16) ve E.K. (16), Selçuk 7. Sokak'ta park halindeki bir otomobili kurşunladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri zanlıların kaçtığı otomobili kovalamaya başladı. Osmancık Caddesi üzerinde polisin dur ihtarına uymayan araç, Mahmutevler 18. Sokak'ta önce park halindeki 3 araca, ardından da kendilerini takip eden polis aracına çarptı. Zanlılar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika haberleri! Polisten kaçan zanlılar kaza yapınca yakalandı

YORUMLAR
500
Kayıp Dursun Zehir soruşturmasında, yeniden ceset aranmaya başladı Kayıp Dursun Zehir soruşturmasında, yeniden ceset aranmaya başladı Okula silahla gelen öğrenciyi öğretmenler etkisiz hale getirdi Okula silahla gelen öğrenciyi öğretmenler etkisiz hale getirdi

Çorum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Polisten kaçan zanlılar kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:03 Çorum'da çiftçinin traktörüne takılan bileziğin dünyada eşi benzeri yok!
14:39 Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak ister itirafı!
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:23 Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! Mehmet Sepil, bu hafta içinde taliplilerle görüşecek
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 15:38:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Polisten kaçan zanlılar kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement