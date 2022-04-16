Son dakika haberleri | Polisten kaçarken çaldıkları parayı etrafa saçan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Polisten kaçarken çaldıkları parayı etrafa saçan 4 şüpheli yakalandı

16.04.2022 16:56
Son dakika haberleri | Polisten kaçarken çaldıkları parayı etrafa saçan 4 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te, bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Gaziantep'te, bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir bina içerisinden çıkan şüpheli şahısları yakalamaya yönelik çalışmaya yaptı. Yapılan çalışma esnasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı.

Başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri | Polisten kaçarken çaldıkları parayı etrafa saçan 4 şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Polisten kaçarken çaldıkları parayı etrafa saçan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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