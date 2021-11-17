Üye Girişi
Son dakika haberleri! Polisten kaçarken otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sanığa 25 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Polisten kaçarken otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sanığa 25 yıla kadar hapis talebi

17.11.2021 15:07
Son dakika haberleri! Polisten kaçarken otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sanığa 25 yıla kadar hapis talebi

Son dakika haberleri: Bursa'da polisten kaçarken otomobille çarptığı genç kadının ölümüne neden olan sanığa "olası kastla öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Bursa'da polisten kaçarken otomobille çarptığı genç kadının ölümüne neden olan sanığa "olası kastla öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Eylül'de beraberindeki Ünsal B. ile otomobilde seyreden İsmail K'nin Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde Yunus timleri tarafından durdurulmak istendiği ancak "dur" ihtarına uymayan İsmail K'nin kaçmaya başladığı belirtildi.

Bir evin duvarına çarpan sanığın, geri manevra yaptığı sırada kendisini yakalamak için takipte olan Yunus timlerine çarparak bir polisin yaralanmasına sebep olduğu kaydedildi.

İnsanların can ve mal güvenliğini hiçe sayıp park halindeki araçlara çarparak kaçışına bir süre daha devam ettiği bilgisine yer verilen sanığın, kontrolünü kaybettiği araçla yol kenarında bekleyen İrem Özdemir'e çarptığı ifade edildi. İsmail K'nin, olay yerindeki petrol istasyonunun girişinde bulunan demir korkuluk ile araç arasında sıkışan genç kadının ağır yaralanmasına ve 3 Eylül'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın olay anında alkollü olmadığının raporla anlaşıldığı ancak araçta uyuşturucu madde ele geçirilmesi nedeniyle uyarıcı madde etkisi altında olabileceği, sanık hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından ayrıca soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü kaydedildi.

Sanığın birçok hasarlı kazaya ve bir polis memurunun yaralanmasına sebebiyet verdiği, soruşturmaya konu ölüm hadisesini öngörmesine rağmen kaçmaya devam ederek neticeyi kabullenme şeklinde oluşan eylemine uyan "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

Sanık İsmail K, Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında 20'şer yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Olay

Bursa'da 2 Eylül'de meydana gelen olayda, sahte plakalı otomobille gezen İsmail K. ve Ünsal B. bölgede devriye görevi yapan polis timlerini görünce kaçmaya başlamıştı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, İzmir Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e (24) çarpmıştı.

Ağır yaralanan Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmış, olayın ardından çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden İsmail K'nin 6, ve Ünsal B'nin ise 25 suç kaydının bulunduğu öğrenilmiş, araçta yapılan aramalarda 2 farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Bu arada otomobilin Özdemir'e çarpma anı ve şüphelilerin polis tarafından gözaltına alınması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Tragger, Polis, Eylül, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Polisten kaçarken otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sanığa 25 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan sınırdaki gerilimle ilgili net mesaj: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır 15:03 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan sınırdaki gerilimle ilgili net mesaj: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor 14:56 Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam 14:40 Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı 14:35 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi 14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek 13:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek

Son Dakika Haberleri
15:00 MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin
14:56 Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor
14:40 Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam
14:37 Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi
14:37 İstanbul'da hangi ilçede, ne kadara ev alabilirsiniz?
14:34 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
14:29 Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi
14:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
14:19 Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor
Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı         
15:09
MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin         
15:00
23 haftalık ve 648 gram doğan Umut Bebekten sevindiren haber geldi 23 haftalık ve 648 gram doğan Umut Bebekten sevindiren haber geldi         
14:43
Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi         
14:38
Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü         
14:30
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider         
13:47
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 15:12:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Polisten kaçarken otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sanığa 25 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement