SİVAS'ta polis denetim noktasında kimliğini bırakıp kaçan Necmettin K., pişman olup yeniden ekiplerin yanına döndü. Ceza yazılmaması için ekiplere uzun süre dil döken ancak cezadan kurtulamayan Necmettin K., panik atağı bulunduğunu belirtti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri Necmettin K., idaresindeki 58 AN 635 plakalı otomobili durdurdu. Kısıtlamadan muaf olduğuna dair belgesi olmayan Necmettin K., kimliğini poliste bırakarak uygulama noktasından kaçtı. Yaklaşık 5 dakika sonra ise pişman olduğunu belirterek bölgeye geri döndü. Necmettin K., panik atağı bulunduğunu belirterek polis ekiplerinden ceza yazılmaması için istekte bulundu.

Polisin gerekli cezaların yazılacağını söylemesinin ardından Necmettin K., "Ben sizi gördükten sonra ara sokağa da girebilirdim. Ben arka sokağı dolaşmayı bilmiyor muyum. Ben de 18 ay jandarmalık yaptım. Komutanım var. Benim polise askere bir karşı çıktığım yok. Ben sizden anlayış bekliyorum. Ben aranan, suçlu birimiyim" diye dil döktü.

Polislerle uzun süreli diyalog yaşayan ve ilginç söylemlerde bulunan Necmettin K. tüm çabalarına rağmen cezadan kurtulamadı. Necmettin K.,'ya polisin 'dur' ihtarına uymama suçundan 288 lira ceza kesilirken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için hakkında tutanak tutuldu. Necmettin K., yapılan işlemlerin ardından kendisine uzatılan evraklara imza atmayarak olay yerinden ayrıldı.