Son dakika haberleri | Polisten kaçtıkları motosiklet devrilince yaralandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Polisten kaçtıkları motosiklet devrilince yaralandılar

22.03.2022 05:31
Son dakika haberleri | Polisten kaçtıkları motosiklet devrilince yaralandılar

Son dakika gündem haberi... ADANA'nın Kozan ilçesinde polisin ihtarlarına uymayarak kaçan motosiklet, bu sırada devrilerek kaza yaptı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde polisin ihtarlarına uymayarak kaçan motosiklet, bu sırada devrilerek kaza yaptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakasız bir motosikletten şüphelenip, 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında kontrolden çıkan motosiklet, devrildi. Kazada yaralanan Seyfettin B. ve Orhan T., polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


YORUMLAR
500
Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA POLİSTEN KAÇTILAR MECİDİYEKÖY'DE YAKALANDILAR Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA POLİSTEN KAÇTILAR MECİDİYEKÖY'DE YAKALANDILAR Son dakika haberleri | 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı Son dakika haberleri | 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Polisten kaçtıkları motosiklet devrilince yaralandılar - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş balıkçıda görüntülendi! Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor
00:43 Dünya devleri Eljif Elmas'ın peşinde! Fenerbahçe'nin kasasına 1.5 milyon euro bonus girebilir
00:09 Polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi ile ilgili gelen eleştirilere Bakan Soylu'dan yanıt: Dengesizlik vardı
00:05 2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı
23:50 Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, kendisinden iş isteyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı
23:32 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Türkiye-Portekiz maçını yorumlayacak
23:11 Et ve Süt Kurumu fiyatlara yüzde 48 zam yaptı
22:27 Stefan Kuntz milli takıma çağrılmayan Arda Güler hakkında konuştu: 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncu
22:23 Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi
22:15 Biden, siber saldırı uyarısında bulundu! Rusya'ya tepki göstererek: Püskürteceğiz, gerekirse cevap vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 05:35:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Polisten kaçtıkları motosiklet devrilince yaralandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement