Polisten kod adı "yıldız" operasyonu- Adana'dan Çorum'a dolandırıcılık yolcuğuna çıkan şebekeye polisten operasyon - Son Dakika
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Polisten kod adı "yıldız" operasyonu- Adana'dan Çorum'a dolandırıcılık yolcuğuna çıkan şebekeye polisten operasyon

15.03.2022 14:24

Polisten kod adı "yıldız" operasyonu Adana'dan Çorum'a dolandırıcılık yolcuğuna çıkan şebekeye polisten operasyonÇORUM Çorum'un Kargı ilçesinde, kendilerini istihbaratçı olarak tanıtarak girdikleri evden aldıkları para ve dövizleri bozdurmaya çalışan telefon dolandırıcıları polis...

Polisten kod adı "yıldız" operasyonu

Adana'dan Çorum'a dolandırıcılık yolcuğuna çıkan şebekeye polisten operasyon

ÇORUM Çorum'un Kargı ilçesinde, kendilerini istihbaratçı olarak tanıtarak girdikleri evden aldıkları para ve dövizleri bozdurmaya çalışan telefon dolandırıcıları polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Gölköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 84 yaşındaki İ.S'yi arayan dolandırıcı telefon hattının terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek, yaşlı adamdan para istediler.

'Dolandırıcılardan "yıldız" şifresi'

Yaşlı adamla bir süre telefonda görüşen dolandırıcı İ.S'ye yanına iki kişi geleceğini söyleyerek gelen kişilerin şifre olarak "yıldız" kodunu kullanacağını söyledi. Telefondaki dolandırıcıya inan yaşlı adam, zanlının yönlendirmeleri doğrultusunda "yıldız" şifresini kullanan 2 dolandırıcıya bin 150 dolar ile 4 bin 650 lirayı teslim etti. Şüphelilerin ayrılmasının ardından dolandırıldığını fark eden yaşlı adam güvenlik güçlerini arayarak yardım istedi.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Kargı İlçe Müdürlüğü ekipleri verilen eşkal doğrultusunda zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Telefon dolandırıcılarının yakalanması için seferber olan Kargı ilçe Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu dolandırıcılık için 600 kilometre yol kat eden dolandırıcılar R.I. ve F.K kıskıvrak yakalandılar. Zanlıların yapılan üst aramasında bin 150 dolar ile 4 bin 650 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzerine emniyete götürüldü. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polisten kod adı yıldız operasyonu- Adana'dan Çorum'a dolandırıcılık yolcuğuna çıkan şebekeye polisten operasyon
Polisten kod adı yıldız operasyonu- Adana'dan Çorum'a dolandırıcılık yolcuğuna çıkan şebekeye polisten operasyon
Polisten kod adı yıldız operasyonu- Adana'dan Çorum'a dolandırıcılık yolcuğuna çıkan şebekeye polisten operasyon
Polisten kod adı yıldız operasyonu- Adana'dan Çorum'a dolandırıcılık yolcuğuna çıkan şebekeye polisten operasyon
Polisten kod adı yıldız operasyonu- Adana'dan Çorum'a dolandırıcılık yolcuğuna çıkan şebekeye polisten operasyon
Polisten kod adı yıldız operasyonu- Adana'dan Çorum'a dolandırıcılık yolcuğuna çıkan şebekeye polisten operasyon

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kod adı 'yıldız' operasyonu- Adana'dan Çorum'a dolandırıcılık yolcuğuna çıkan şebekeye polisten operasyon - Son Dakika


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