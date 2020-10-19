Son dakika haberleri! Polisten off-road aracıyla kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Polisten off-road aracıyla kaçan şüpheli yakalandı

19.10.2020 10:04
Son dakika haberleri! Polisten off-road aracıyla kaçan şüpheli yakalandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisten kaçan off-road aracının sürücüsü A.B., kovalamaca sonucu yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisten kaçan off-road aracının sürücüsü A.B., kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olay, gece saatlerinde, Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine 16 PJ 592 plakalı off-road aracını durdurmak istedi. Sürücü A.B. ise hızını artırarak, kaçmaya başladı. Tarla alanındaki kovalamacada su kanalına devrilen araçtan çıkan A.B., yaya olarak kaçtı. Ekipler, kısa süre sonra şüpheliyi ormanlık alanda yakaladı. Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tüfekten ele geçirildi. A.B., gözaltına alınırken, araç da çekiciyle karakolun bahçesine götürüldü.


Son dakika haberleri! Polisten off-road aracıyla kaçan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! Polisten off-road aracıyla kaçan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! Polisten off-road aracıyla kaçan şüpheli yakalandı

Pompalı Tüfek, Mesudiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Polisten off-road aracıyla kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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