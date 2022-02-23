Son dakika haberleri! Polonya Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Polonya Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun

23.02.2022 00:12
Son dakika haberleri! Polonya Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun

Edinilen son dakika haberine göre Polonya, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasının ardından Almanya'nın, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecini durdurma kararını memnuniyetle karşıladı.

Polonya, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasının ardından Almanya'nın, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecini durdurma kararını memnuniyetle karşıladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akımı 2 projesine ilişkin "zararlı ve tehlikeli bir jeopolitik proje" açıklamasını yaparken, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, karar için "hiç yoktan iyi" ifadesini kullandı.

Kaczynski "Halihazırda zaten güçlü ve saldırgan bir devlete, silahlı gücünü artırabilsin diye hiç durmadan kaynak sağlayamazsınız." diye konuştu.

Bu arada Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasından bir gün sonra Polonya hükümeti, askeri harcamaların artmasının önünü açacak savunma yasasını onayladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.

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Polonya, Almanya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Polonya Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun - Son Dakika


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