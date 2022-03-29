Son dakika haberleri | Polonya asker sayısını 300 bine çıkaracak - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Polonya asker sayısını 300 bine çıkaracak

29.03.2022 14:53
Son dakika haberleri | Polonya asker sayısını 300 bine çıkaracak

Son dakika haberleri... Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ordudaki asker sayısını 300 bine çıkaracaklarını açıkladı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ordudaki asker sayısını 300 bine çıkaracaklarını açıkladı.

Blaszczak, "Polonya ordusunu yeniden silahlandıracağız. Orduyu en modern teçhizat ve silahlarla donatacağız. Ordu birliklerinin sayısını da artıracağız." açıklamasını yaptı.

Polonya Savunma Bakanı, orduda 250 bin tam zamanlı asker, 50 bin de bölgesel savunma gücü sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek Polonya Silahlı Kuvvetlerini modernize etme ve genişletme kararında, Rusya- Ukrayna savaşının etkili olduğunu söyledi.

Polonya'nın ordunun modernizasyonu için alacağı silahlar arasında (Bayraktar) TB2'ler ile HIMARS roket sistemlerini sıralayan Blaszczak, "Polonya ordusu şimdiye kadar olduğundan daha kalabalık olmalı." ifadesini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 18 Mart'ta Rusya-Ukrayna savaşına tepki olarak Polonya Silahlı Kuvvetlerini modernize etmeyi ve genişletmeyi amaçlayan Anavatan Savunma Yasası'nı imzalamıştı.

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Ukrayna, Polonya, Rusya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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