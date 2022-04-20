Son dakika haberleri... Polonya'da maden ocağında metan gazının tutuşması sonucu 3 madenci öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Polonya'da maden ocağında metan gazının tutuşması sonucu 3 madenci öldü

20.04.2022 12:04
Son dakika haberleri... Polonya'da maden ocağında metan gazının tutuşması sonucu 3 madenci öldü

Son dakika haber... Polonya'nın Pniowek şehrindeki kömür madeninde metan gazının alev alması sonucu meydana gelen patlamada 3 madenci hayatını kaybetti, 12 madenci yaralandı.

Polonya'nın Pniowek şehrindeki kömür madeninde metan gazının alev alması sonucu meydana gelen patlamada 3 madenci hayatını kaybetti, 12 madenci yaralandı.

Maden şirketinde çalışan Slawomir Starzynski yaptığı açıklamada, kazanın gece yarısı yerin bin metre altında metan gazının yanması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin kaza yerine gideceği açıklandı.

Metan gazı patlaması sonrası oluşan toz bulutu nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilirken, 7 arama kurtarma personeliyle temasın kesildiği belirtildi.

Olay sırasında 42 kişinin çalıştığı madende yaralanan 12 kişinin vücutlarında ağır yanıkların olduğu bildirildi.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Polonya, Maden, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Polonya'da maden ocağında metan gazının tutuşması sonucu 3 madenci öldü - Son Dakika
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