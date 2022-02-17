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Şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı

17.02.2022 16:26
Şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı

Polonya'da şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrilen vinç kulesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Polonya'da şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrilen vinç kulesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Polonya'nın Krakow şehrindeki Domagaa Caddesinde yapımı devam eden apartmanların bulunduğu alandaki 30 metrelik vinç kulesi şiddetli fırtına sebebiyle inşaat halindeki bloklardan birinin üzerine devrildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kulenin devrilmesi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Vinç operatörünün ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

(Mert Ürkmez-İHA)

Şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı
Şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı
Şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı
Şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı
Şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı
Şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı
Şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı

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Fırtına, Polonya, İnşaat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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