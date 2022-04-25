Son dakika haberleri: Polonya'daki ikinci maden kazasında can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Polonya'nın güneyindeki Borynia-Zofiowka madeninde yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı.

Polonya'nın güneyinde bulunan Borynia-Zofiowka madeninde Cumartesi günü meydana gelen maden kazası ile ilgili açıklama yapan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, güvenlik standartlarının araştırılacağı sözünü vererek, "Bugün 2 kişi daha öldü. Zofiowka madeninde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu" dedi. Madenlerdeki çalışma durumu ile bağlantılı bir soruşturma emri verdiğini de belirten Başbakan Morawiecki, "Bu aynı zamanda tüm yaşananların sadece talihsiz bir durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını, tesadüfen olup olmadığını veya herhangi bir ihmal yaşanıp yaşanmadığını gösterecek" açıklamasında bulundu.

Maden işletmesinin ait olduğu şirket olan Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) tarafından yapılan açıklamada, her iki madendeki kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Çarşamba günü Pniowek madeninde yaşanan metan gazı patlamasında, 5 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmış ve 7 kişi de kaybolmuştu. - VARŞOVA