Son dakika haberleri: Polonya'daki ikinci maden kazasında can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Polonya'daki ikinci maden kazasında can kaybı 6'ya yükseldi

25.04.2022 12:27
Son dakika haberleri: Polonya'daki ikinci maden kazasında can kaybı 6'ya yükseldi

Son dakika haberi: Polonya'nın güneyindeki Borynia-Zofiowka madeninde yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı.

Polonya'nın güneyindeki Borynia-Zofiowka madeninde yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı.

Polonya'nın güneyinde bulunan Borynia-Zofiowka madeninde Cumartesi günü meydana gelen maden kazası ile ilgili açıklama yapan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, güvenlik standartlarının araştırılacağı sözünü vererek, "Bugün 2 kişi daha öldü. Zofiowka madeninde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu" dedi. Madenlerdeki çalışma durumu ile bağlantılı bir soruşturma emri verdiğini de belirten Başbakan Morawiecki, "Bu aynı zamanda tüm yaşananların sadece talihsiz bir durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını, tesadüfen olup olmadığını veya herhangi bir ihmal yaşanıp yaşanmadığını gösterecek" açıklamasında bulundu.

Maden işletmesinin ait olduğu şirket olan Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) tarafından yapılan açıklamada, her iki madendeki kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Çarşamba günü Pniowek madeninde yaşanan metan gazı patlamasında, 5 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmış ve 7 kişi de kaybolmuştu. - VARŞOVA

YORUMLAR
500
İftar saatinde trafodaki kablo çalındı: Mahalle karanlığa gömüldü İftar saatinde trafodaki kablo çalındı: Mahalle karanlığa gömüldü Polonya'da bir hafta içinde ikinci maden kazasında 10 işçiyle irtibat kesildi Polonya'da bir hafta içinde ikinci maden kazasında 10 işçiyle irtibat kesildi

Cumartesi, Polonya, Maden, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Polonya'daki ikinci maden kazasında can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
11:44 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 12:35:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Polonya'daki ikinci maden kazasında can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement