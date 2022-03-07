Son dakika haberleri! Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyecek - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyecek

07.03.2022 20:35
Son dakika haberleri! Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyecek

Son dakika haberi... Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini duyurdu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Duda, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya herhangi bir jet göndermiyoruz çünkü bu Ukrayna ihtilafına askeri bir müdahaleye yol açacaktır. Biz bu çatışmaya katılmıyoruz. NATO da bu çatışmanın tarafı değil." ifadesini kullandı.

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu (BBN) Başkanı Pawel Soloch ise yerel televizyona verdiği demeçte, böyle bir kararın NATO müttefikleri arasında alınması gerektiğini ve Polonya'nın bu konuda bağımsız karar vererek ittifakı riske atmayacağını söyledi.

Polonya, Ukraynalı mültecilere 8 milyon avro destek verecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bakanlar kurulu toplantısından sonra "Yeni çıkardığımız yasayla Ukraynalılar 18 ay boyunca Polonya'da kalabilecek. Ayrıca Ukraynalı aileleri desteklemek için aylık 1200 zloti (240 avro) para yardımı yapılacak." açıklamasında bulundu.

Polonya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Marlena Malag da Ukraynalı mültecilere yardım için 40 milyon zlotilik (8 milyon avro) bir fonun oluşturulacağını belirterek "Devletimizin öncelikli politikası ailelere yardım etmektir. Ukrayna vatandaşlarına Polonya vatandaşı gibi davranılacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı temin etmesi için çalıştıkları yönünde bir açıklama yapmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyecek - Son Dakika


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