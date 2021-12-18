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Son dakika haberleri: Polonyalı asker Belarus'a sığındı, 3 komutan görevden alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Polonyalı asker Belarus'a sığındı, 3 komutan görevden alındı

18.12.2021 18:18
Son dakika haberleri: Polonyalı asker Belarus'a sığındı, 3 komutan görevden alındı

Son dakika haberler: Polonya ordusunda görevli Emil Czeczko isimli asker Belarus'a geçerek siyasi sığınma başvurusunda bulundu.

Polonya ordusunda görevli Emil Czeczko isimli asker Belarus'a geçerek siyasi sığınma başvurusunda bulundu. Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, hakkındaki soruşturmalar nedeniyle ordudan ihraç edilme durumu bulunan askerin Polonya-Belarus sınırında görevlendirilmesi nedeniyle 3 komutanı görevden aldı.

Polonya ordusunda Wegorzewo 11. Topçu Alayı'nda görev yapan Emil Czeczko isimli asker, görev için geldiği Polonya-Belarus sınırında ortadan kayboldu. Czeczko'nun kimseye haber vermeden kayıplara karışmasının ardından bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Bir gün süren aramalar neticesinde 25 yaşındaki askerin Belarus'a geçtiği belirlendi. Polonyalı askerin kaybolmasının ardından çıkan haberlerde, söz konusu askerin annesini dövdüğü için hakkında mahkeme kararı bulunduğu, birkaç gün önce alkollü araç kullanırken polis tarafından ehliyetine el konulduğu ve hakkında bir takım soruşturmalar bulunması nedeniyle ordudan ihraç tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

"Polonyalı askerler göçmenlere ateş açtı"

Belarus Sınır Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Czeczko'nun Belarus'a geçerek siyasi sığınma talebinde bulunduğu aktarılırken, Belarus devlet televizyonu ise firari asker Czeczko ile yapılmış bir röportaj yayınladı. Polonyalı asker röportajda, Polonya'nın göç krizi ve mültecilere yönelik insanlık dışı muamele içeren politikasını onaylamadığı için sınırı geçerek siyasi sığınma talebinde başvurduğunu belirtti. Polonya askerlerinin göçmenlere ateş ettiğini, 2 kişinin öldürüldüğüne tanık olduğunu ileri süren Czeczko, Polonya'nın şimdi kendisini kötü adam ilan edeceğini ve ordu içinde sorun oluşturduğunu söyleyeceklerini kaydetti.

Savunma Bakanı Blaszczak, 3 komutanı görevden aldı

Firarın ardından açıklama yapan Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Birimleri Komutanı General Tomasz Piotrowski, Czeczko'nun Belarus'a geçerek "Polonya üniformasına" yönelik iftira atmaya başladığını, ilerleyen süreçte manipüle edilmiş bir takım enformasyon ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu. Piotrkowski, ordunun konuya ilişkin olarak adaletin sağlanması için her türlü çabayı göstereceğini de sözlerine ekledi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ise, hukukla ciddi problemleri olan bir askerin sınır bölgesinde görevlendirilmemesi gerektiğini belirterek, Czeczko'nun bağlı olduğu Batarya Komutanı, Takım Komutanı ve Filo Komutanı'nı görevden aldı. - VARŞOVA

Son dakika haberleri: Polonyalı asker Belarus'a sığındı, 3 komutan görevden alındı
Son dakika haberleri: Polonyalı asker Belarus'a sığındı, 3 komutan görevden alındı

Polonya, Belarus, Milli, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Polonyalı asker Belarus'a sığındı, 3 komutan görevden alındı - Son Dakika


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