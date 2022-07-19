Son dakika haberleri | Pompalı tüfekle adliyeye girmeye çalışan şüpheli için 'akıl sağlığı' tespiti istendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Pompalı tüfekle adliyeye girmeye çalışan şüpheli için 'akıl sağlığı' tespiti istendi

19.07.2022 14:16
Son dakika haberleri | Pompalı tüfekle adliyeye girmeye çalışan şüpheli için 'akıl sağlığı' tespiti istendi

Son dakika haberler: İZMİR Adliyesi'ne pompalı tüfekle girmek isteyince polis tarafından gözaltına alınan M.Ö. (42), savcının talebiyle 'akıl sağlığı'nın tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

İZMİR Adliyesi'ne pompalı tüfekle girmek isteyince polis tarafından gözaltına alınan M.Ö. (42), savcının talebiyle 'akıl sağlığı'nın tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

HDP İzmir İl Başkanlığı'na yönelik Onur Gencer tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin davanın dün, 4'üncü duruşması görülürken, elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi İzmir Adliyesi önüne geldi. Silahla binaya girmek isteyen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada partililer ve polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Şüphelinin M.Ö. olduğu, sabah erken saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşi çocukları kendisine göstermediği için adliye önünde intihar edeceğini söylediği belirtildi. M.Ö.'nün, ilk ifadesinde ise boşandığı eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını polislerin engellediğini söylediği belirtildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., savcının talebiyle akıl sağlığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.


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Kaynak: DHA

Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Pompalı tüfekle adliyeye girmeye çalışan şüpheli için 'akıl sağlığı' tespiti istendi - Son Dakika
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