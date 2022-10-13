Son dakika haberleri | Pompalı tüfekle ateş açmıştı; meslekten ihraç edilen polis çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Pompalı tüfekle ateş açmıştı; meslekten ihraç edilen polis çıktı

13.10.2022 12:43
Son dakika haberleri | Pompalı tüfekle ateş açmıştı; meslekten ihraç edilen polis çıktı

Son dakika haber: SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, havaya pompalı tüfek ile ateş açan şüphelinin, meslekten ihraç edilen polis T.T. (47) olduğu belirlendi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, havaya pompalı tüfek ile ateş açan şüphelinin, meslekten ihraç edilen polis T.T. (47) olduğu belirlendi. T.T., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Adnan Menderes Caddesi Ulu Sokak'ta geldi. Üstü çıplak kişi, elindeki pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çelik yelek giyen ekipler, şüphelinin yanına yaklaştı. Polislerden biri, şüpheli ile konuşmaya başladı. Bu sırada polis, dalgınlığından faydalandığı şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen kişi, polis aracına bindirilerek merkeze götürüldü. Şüphelinin, meslekten ihraç edilen polis T.T. olduğu belirlendi. İşlemleri sonrası T.T., adliyeye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Pompalı tüfekle ateş açmıştı; meslekten ihraç edilen polis çıktı - Son Dakika

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